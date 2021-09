Schibsted saksøkjer Konkurransetilsynet etter kjøpsnekt

innenriks

Søksmålet er siste forsøk for Schibsted til å behalde Nettbil etter at konkurransestyresmaktene har sagt at oppkjøpet gir Schibsted for stor marknadsmakt.

– I denne saka meiner Schibsted at avgjerda frå konkurransestyresmaktene er galen. Oppkjøpet av Nettbil skulle vore godkjent, seier kommunikasjonsdirektør Atle Lessum til Bilnytt.

I mai gav Konkurranseklagenemnda Konkurransetilsynet medhald i vedtaket som inneber at Schibsted må selje aksjane sine i Nettbil til ein uavhengig og eigna kjøpar, godkjent av Konkurransetilsynet.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet seier til nettstaden Bilnytt at søksmålet frå Schibsted er i tråd med reglane for å klage.

Det var i juni i fjor at meldinga kom om at Schibsted ville overta Nettbil, som er ei nettbasert auksjonsløysing for bruktbilar som blir selde frå privatpersonar til bilforhandlarar.

(©NPK)