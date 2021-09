NHO-sjefen om MDG og Raudt: – Vi lever godt med at dei ikkje kjem på vippen

innenriks

I eit intervju med NTB lettar NHO-sjefen på sløret om sine forventningar og bekymringar etter valet.

Almlid understrekar at NHO til kvar tid samarbeider med det Stortinget og den regjeringa landet har. Slik er det uansett.

Men han vil gjerne ha ei hand på rattet likevel:

– No er vi veldig opptekne av å komme i god dialog med dei som skal forhandle, slik at den regjeringserklæringa som kjem, byggjer opp under behovet for at bedriftene er motoren i omstillinga, seier Almlid til NTB.

– Vi forventar tett samarbeid, ikkje minst når statsbudsjetta skal leggjast framover, og når partia skal samle seg om ein politikk for dei fire åra.

Politikken avgjer

NHO-sjefen vil ikkje ta stilling til om ei fleirtalsregjering eller mindretalsregjering vil vere best framover.

Han viser til at Noreg har hatt begge delar under statsminister Erna Solberg (H).

– Korleis dette blir, må dei avgjere. Det er politikken som er avgjerande for oss.

Almlid tillèt seg likevel å komme med eit lite stikk til MDG og Raudt:

– Vi lever godt med at dei ikkje kjem på vippen. Det må eg berre seie.

– Kvifor seier du det?

– Fordi det er viktig at du har ein føreseieleg politikk for næringslivet.

Ser store omstillingsbehov

Almlid trekkjer fram to politikkområde som spesielt viktige dei neste fire åra: jobbskaping og klima.

– Vi står overfor nokre enormt store omstillingsbehov i verda. Det kjem til å komme raskare enn nokon gong. Vi ser det med digitaliseringa, som kjem til å skyte fart. Vi ser det med behovet for å skape jobbar. Vi ser det fordi klimaendringane krev heilt andre grep. Det kjem òg til å gjelde Noreg og norsk næringsliv, seier NHO-sjefen.

Han meiner regjeringa og bedriftene må slå saman kreftene når omstillinga skal setjast ut i livet.

– Vi vil gjerne ha forpliktande samarbeid med ei regjering for å sjå på moglegheitene for å løyse utfordringane. Det må tenkjast langsiktig.

Ønskjer europeisk samarbeid

I forkant av valet har Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre – som sannsynlegvis blir ny statsminister – komme med ein EØS-garanti.

Men Senterpartiet og SV er begge sterkt kritiske til EØS-avtalen.

Almlid hevar ein formanande peikefinger:

– Det er ikkje mogleg å løyse dei utfordringane eg skisserer, utan eit veldig godt og formelt internasjonalt samarbeid. For oss ligg EØS-avtalen i botn, og EU er ei leiande kraft i mykje av det vi snakkar om – når det gjeld klimaskiftet, jobbskaping, det digitale skiftet og så vidare. Då må vi vere ein partnar med EU på dette, seier han.

– Europeisk samarbeid er løysinga no, og eg har store forventningar til regjeringa på dette.

(©NPK)