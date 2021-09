MDG-ordførar: – Har vore for militante

innenriks

Sjølv om FNs alarmerande klimarapport kom like før valet, greidde ikkje MDG å løfte seg over sperregrensa. Partiet hamna så vidt under, medan dei på dei fleste målingar i forkant låg trygt over.

– Eg trur rett og slett at, både i denne valkampen og den førre, så har vi på mange måtar vore for militante, seier Jensen til NRK.

I hans heimeområde gjekk MDG ned 2,7 prosentpoeng. I Nord-Noreg totalt stod partiet omtrent på staden kvil etter valet.

Jensen utdjupar at han meiner partiet har vore for spissa og stilt for knallharde krav på område som gjer at partiet blir oppfatta som litt for ekstremt.

– På den måten klarer vi ikkje å komme ut med fleire saker, og blir oppfatta som eit «einsaksparti». Når ein blir oppfatta som for ekstrem, så blir ein òg irrelevant, seier ordføraren.

Han meiner MDGs politikk er veldig god, og at dei burde vist fram fleire saker.

