Konkurransetilsynet åtvarar mot ny statleg krisestøtte til flyselskapa

Gjennom pandemien har SAS, Norwegian og Widerøe fått meir enn seks milliardar kroner i statleg støtte.

Onsdag er det høyringsfrist for arbeidet til regjeringa med ny luftfartsstrategi, og det er i det høvet tilsynet har kome med sine innspel. Der åtvarar dei mot at statleg hjelp kan føre til at nye aktørar ikkje tør å etablere seg, melder NRK.

– Det som er avgjerande, er at nye selskap som etablerer seg får moglegheit til å konkurrere på like vilkår som dei etablerte selskapa. Det inneber at styresmaktene må vere varsame med å gi økonomisk støtte til dei etablerte aktørane, seier seniorrådgivar Elisabeth Steckmest i Konkurransetilsynet til kanalen.

Ho meiner det er ein fare for prisauke dersom marknaden bevegar seg frå konkurranse til monopol.

