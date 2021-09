FHI trur RS-virus kan bli meir problematisk enn korona for små barn

innenriks

FHI vurderer at det i haust og vinter er gode sjansar for at førekomsten av virusinfeksjonar som influensa, RS-virus og kikhoste blir ein god del høgare enn ved vanlege sesongar.

Lege og professor Anne Spurkland ved UiO seier til VG at sjukdommen potensielt kan bli meir problematisk for barn enn koronaviruset. FHI seier til avisa at dei deler denne oppfatninga.

– Av luftvegsinfeksjonsvirusa gir RS og influensa oftast alvorlegast sjukdom hos små barn. Det er mest alvorleg for barn i første leveår, seier FHI-overlege Margrethe Greve-Isdahl til avisa.

Ho seier hovudutfordringa med RS-viruset er at mange små barn blir innlagde i same korte tidsrom. Fleire treng behandling i fleire dagar og må på smitteisolasjonsrom.

– Gjenopning fører til meir sosial kontakt med lettare spreiing av luftsmitte. I tillegg vil lågare befolkningsimmunitet bidra til at fleire blir smitta. Det kan medføre at fleire i Noreg vil bli sjuke i kommande sesongar enn normalt, med større smittebølgjer og fleire innleggingar, seier Greve-Isdahl.

Per no er talet på påviste RS-tilfelle lågt i Noreg, men ifølgje FHI-overlegen har det vore ein liten auke dei siste vekene.

(©NPK)