Bondevik om KrFs kriseval: – Får ei sorgkjensle

– Når ein har jobba for eit parti i 55 år, så blir ein glad i partiet. Ein får ei sorgkjensle når det ikkje lenger er eit landsomfattande parti, seier Bondevik til VG.

På nokre målingar inn mot valet låg partiet trygt over sperregrensa på 4,5 prosent, men i valet fekk partiet berre 3,8 prosent. Det er det dårlegaste resultatet for partiet sidan 1936.

Bondevik trur likevel ikkje partiet er ferdig som stortingsparti.

– Det blir ikkje enkelt å komme over sperregrensa og gjenreise partiet, men eg meiner det er mogleg. Det har vi sett i norsk politikk før. Eit døme er Venstre, som kom under sperregrensa i 1993. Så var dei over i 1997, før dei kom under igjen i 2001 og på nytt over i 2005, seier Bondevik.

