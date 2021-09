68 ferske representantar på Stortinget

innenriks

Blant dei mest profilerte nykomne er Raudt-politikar og tidlegare Farmen Kjendis-deltakar Mimir Kristjansson, Ap-nestleiar Bjørnar Skjæran, MDG-profil Lan Marie Berg og Venstres partileiar Guri Melby.

Melby var førstevara frå Oslo i førre stortingsperiode, men møtte fast frå januar 2018 til mars 2020. Då steppa ho inn for forgjengaren sin Trine Skei Grande.

Fleire har mykje erfaring frå før

Melby er ikkje den einaste som allereie har fartstid frå Stortinget. Høgres førstevara frå Oslo, Mathilde Tybring-Gjedde, har møtt fast som erstattar for utanriksminister Ine Eriksen Søreide frå oktober 2017 og ut denne stortingsperioden.

Frå same parti, og i same tidsrom, har Alexander Stokkebø møtt fast i staden for helseminister Bent Høie.

Bengt Fasteraune frå Sp er ikkje tidlegare vald direkte inn til Stortinget, men gjekk i oktober 2018 frå å vere førstevara til fast representant etter at Ivar Odnes døydde.

Ap har flest nye – Raudt aukar mest

I partifordelinga er det Ap, Stortingets største parti, som har flest nykomne. 22 av dei 48 representantane deira er nye. Deretter følgjer partiet med nest flest mandat, Høgre, der tolv av 36 er nykommarar. Sp har ti ferske representantar.

Raudt har gått frå éin til åtte representantar og har dermed sju nye fjes. Dermed er dei òg partiet som har størst del ferske representantar.

Vidare har SV seks, Venstre fem og Frp tre nye representantar. Med Berg får MDG éin fersk representant blant sine totalt tre mandat. Det same gjeld for KrF, der utviklingsminister Dag-Rune Ulstein for første gong skal møte fast på tinget.

Finteljing går føre seg

Det er framleis 19 stortingsplassar som i teorien ikkje er 100 prosent avgjorde, sidan stemmene framleis blir fintelje.

Blant desse 19 finn ein nye kandidatar, som Irene Ojala frå Pasientfokus, og gamle travarar som Bård Hoksrud (Frp) og Heidi Greni (Sp).

Dei nye kandidatane det framleis er teoretisk uvisse rundt, er tekne med i totaltalet på 68 sidan det er lite sannsynleg at dette endrar seg.

Også ved førre stortingsval kom det 68 nye representantar.

