31 selskap vil leite etter meir olje og gass på norsk sokkel

innenriks

Olje- og energiministeren meiner talet på søknader viser «framleis stor interesse for norsk sokkel» i konsesjonsrunden for Tildeling i førehandsdefinerte område (TFO) 2021.

Dei 31 selskapa utgjer eit breitt mangfald – frå dei store internasjonale oljeselskapa til dei mellomstore selskapa og dei mindre leiteselskapa.

– Det er gledeleg at oljeselskapa framleis ser gode moglegheiter på norsk sokkel. Leiting er viktig for å halde oppe aktivitet og god ressursforvaltning, og det legg grunnlaget for verdiskaping og trygge arbeidsplassar over heile landet, seier olje- og energiminister Tina Bru (H) i ei pressemelding.

Tildeling i førehandsdefinerte område (TFO) er den årlege konsesjonsrunden for dei best kjende leiteområda på norsk sokkel, og omfattar størstedelen av dei tilgjengelege leiteområda.

TFO-området blir utvida etter kvart som den geologiske kunnskapen i område på norsk sokkel blir auka. I samband med årets konsesjonsrunde vart det førehandsdefinerte området utvida i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

(©NPK)