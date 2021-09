Valdirektoratet svært fornøgd med koronaval

innenriks

– Vi er veldig fornøgde med valgjennomføringa. Tysdag ettermiddag blir dei seint innkomne førehandsstemmene talde. Når kommunane har gjennomført både førebels og endeleg oppteljing, skal fylkeskommunane gjennomføre kontrollteljinga, skriv kommunikasjonssjef Kristina Brekke Jørgensen i Valdirektoratet i ein e-post til NTB.

Hittil har det ikkje vorte meldt inn avvik eller andre uventa utfordringar frå valobservatørane.

– Det har vore arbeidd lenge med å førebu dette valet og leggje til rette for ei god gjennomføring trass i pandemien. Ikkje minst gjeld dette for dei som har stemt frå karantene og isolasjon. Her har kommunane gjort ein kjempeinnsats for å leggje til rette, både med eigne vallokale for veljarar i karantene og stemmemottak heime hos veljarar i isolasjon.

Heller ikkje stemmeteljinga ser ut til å ha vorte påverka av koronasituasjonen.

– Tilbakemeldingane frå kommunane er at oppteljinga har gått som planlagt, noko vi òg har sett av innrapporteringane av valresultat frå kommunane, seier Jørgensen.

(©NPK)