Vårt Land-kommentator: KrFs mørkaste dag

Han karakteriserer valresultatet på 3,8 prosent som eit dolkestøyt som partiet skal ha vanskar med å reise seg frå viss det ikkje får teke dei nemnde grepa.

– Det held ikkje å remobilisere dei veljarane som tidlegare har stemt KrF, så lenge partiet ikkje vinn nye. Den demografiske utfordringa med at KrFs veljarar døyr ut er kanskje meir sann enn mange i partiet likar å tru. Det er kanskje for krevjande å finne veljarar som er imot sjølvbestemd abort, seier tja til konverteringsterapi og samtidig er for ein offensiv klima- og flyktningpolitikk. Dei veljarane er det altfor få av, skriv Erstad i kommentaren.

Han er tidlegare KrFU-leiar og har òg vore den næraste rådgivaren til tidlegare partileiar Knut Arild Hareide. Erstad var i den delen av partiet som ønskte eit samarbeid med Ap og Sp og melde seg ut då partiet valde den andre retninga.

Erstad meiner samtidig at den «kniven på strupen» som dette stortingsvalet viste seg å bli for KrF, kanskje er det som trengst for ei fornying i partiet.

– Fordi mange vil meine at utan KrF i norsk politikk, vil det norske samfunnet mangle noko verdifullt, skriv han.

