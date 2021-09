innenriks

– Vi er takksame for at veljarane har gitt så tydeleg uttrykk for at dagens borgarlege regjering må bytast ut, og at det er solid grunnlag for å gjere det på vår side. Ap, som største parti, vil ta initiativ til samtalar med alle parti som har gått til val på å byte ut dagens regjering, med mål om å danne fleirtalsregjering med SV og Sp, seier Tajik i Politisk kvarter på måndag på NRK.

Både Ap og SV har landsstyremøte klokka 14 tysdag.

