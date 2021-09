Støre: Ein kveld eg kjem til å hugse

innenriks

– Dette er ein kveld eg kjem til å hugse, seier Støre.

Han avslørte at han har «noko på kjøl», men rekna med at det sannsynlegvis vart å sove med det same og inga feiring med alkoholhaldig drikke.

Med 99,7 prosent av alle stemmer talde opp, har Ap fått 26,4 prosent. Det er ein nedgang på 1 prosentpoeng frå valet for fire år sidan, men betydeleg betre enn det partiet har hatt på ein del meiningsmålingar.

– I dag har eg berre lyst til å vere tilfreds med å leie eit parti som har slutta rekkjene og som har vore utruleg på lag. Då vi hadde dårlege målingar for eit halvt år sidan, kunne det ha utløyst noko anna. Men det vart samling om politikk og retning, seier Ap-leiaren.

– No har sosialdemokratane vunne valet i Noreg, vorte største parti og får statsministeren, slår han fast.

Han minner om at det ligg an til at fire land i Norden får sosialdemokratisk leidde regjeringar.

– Det betyr at folk får kjensla av at dei tøffe tidene som sosialdemokratiet har vore gjennom, kan snu, seier Støre.

