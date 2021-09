innenriks

– Gjennom åtte år har eit breitt borgarleg samarbeid gitt fire ulike samansetningar av regjeringa. Men eit breitt borgarleg samarbeid har heile tida lege i botn for dette. Det vil òg vere Høgres veg vidare, seier Solberg.

– Så legg eg ikkje skjul på at samarbeid i politikken ikkje alltid er like enkelt. Men vi har fått til mykje. Eg har lyst til å takke Venstre og KrF og Frp for eit godt samarbeid i desse åra, seier ho.

