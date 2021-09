Raudt fekk over 1.000 nye medlemmer på eitt døgn

innenriks

– Rekordmange har stemt på Raudt for å få ei forandring i norsk politikk, og no ser vi at mange av desse òg vil vere med og jobbe vidare i partiet, seier partisekretær Benedikte Pryneid Hansen.

– Vi gler oss til å ønskje alle saman veldig velkommen til partiet. Raudt styrkjer seg både i val og i medlemstal, og denne krafta skal brukast til å dra ei ny regjering i rett retning, og krevje eit vendepunkt i kampen mot Forskjells-Noreg, seier ho.

Partisekretæren peikar på at Raudt har gjort eit rekordval til Stortinget, og at det er det einaste nye partiet som har brote sperregrensa sidan den vart innført.

– Og med mangedobla stortingsgruppe er vi klare for å samarbeide med ei ny regjering for å få ned forskjellane og kutte utsleppa.

(©NPK)