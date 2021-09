Ordførarane på Nord-Jæren fjernar munnbindpåbod

innenriks

Forskrifta, og dermed forbodet, blir oppheva ved midnatt. Det melder Stavanger Aftenblad.

Dei fire ordførarane viser til at smitten på Nord-Jæren er betydeleg redusert dei siste vekene.

– Innbyggjarane har teke ansvar og vist vilje og evne til å gjere det som var nødvendig for å få ned smitten. No lettar vi på tiltaka, men vil minne om at pandemien ikkje er over heilt enno. Vi må følgje dei gjeldande nasjonale smittevernreglane ei stund til, uttaler ordførarane Kari Nessa Nortun (Ap), Jarle Bø (Sp), Tom Henning Slethei (Frp) og Stanley Wirak (Ap) i ei pressemelding.

Tysdag er det éin pasient som er innlagd på Stavanger universitetssjukehus med covid-19.

(©NPK)