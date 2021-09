No startar arbeidet med ny regjering

innenriks

Med 99,7 prosent av stemmene opptalde, er det klart at Ap, Sp og SV får fleirtal på Stortinget med 89 mandat.

– No skal eg snakke med mitt eige parti – partileiinga og sentralstyret – i morgon. Så er det naturleg for dei samtalane eg har annonsert i kveld, at vi byrjar med Senterpartiet, som er største parti. Så SV, og så skal vi snakke med Raudt og MDG, sa Støre til NTB natt til tysdag.

Støre: Samtalane er ikkje i gang

Partileiaren trur alle partia har behov for å samanfatte kvar for seg først.

– Vi har eit stort ansvar no: Vi har fått eit stort fleirtal. Det må takast nokre val. Men eg tenkjer at alle må kjenne på det ansvaret. Vi skal få ein god prosess mot ei ny regjering, så kjem sakene i neste runde, sa Støre.

Han sa samtidig at samtalane ikkje er i gang allereie.

– Nei, det er dei ikkje. Vi er veldig samde om at vi skal kvile ut no. Og eg trur alle partileiarar skal til partia sine med resultatet, samanfatte det og leggje vegen vidare.

Nedgang, men betre enn målingane

Ap-leiaren vart møtt av eit stort pressekorps då han natt til tysdag kom heim til bustaden vest i Oslo. Han avslørte at han har «noko på kjøl», men rekna med at det sannsynlegvis vart å sove med det same og inga feiring med alkoholhaldig drikke.

Med 99,7 prosent av alle stemmer talde opp, har Ap fått 26,4 prosent. Det er ein nedgang på 1 prosentpoeng frå valet for fire år sidan, men betydeleg betre enn det partiet har hatt på ein del meiningsmålingar.

Ifølgje VG vil sonderingane bli innleidde tysdag, med konkrete forhandlingar frå onsdag neste veke.

Både SV og Ap har sentralstyremøte klokka 14 tysdag, melder NRK.

