Navarsete: SV må med i raudgrøn regjering

innenriks

– Viss dei tre partia får fleirtal saman, så meiner eg dei tre partia må forhandle med sikte på å danne ei fleirtalsregjering, seier Navarsete til Klassekampen.

Ho seier vidare at ho kan forstå Sp-skepsis til mellom anna SVs rovdyrpolitikk, men framhevar at Ap, Sp og SV blir sameint av eit verdigrunnlag som utfyller kvarandre.

– Mange har framstilt det som om SV er så vanskeleg å samarbeide med. Eg opplevde som partileiar at det var like lett, og like vanskeleg, å samarbeide med Ap som med SV, seier Navarsete.

