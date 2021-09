Motstridande koronarestriksjonar legg press på grenseregionar

innenriks

Det kjem fram i ei spørjeundersøking frå det nordiske Grensehinderrådet som følgjer opp to tidlegare undersøkingar frå 2020, opplyser Nordisk Samarbeid.

Av dei som har svart, seier 90 prosent at dei ulike koronarestriksjonane i dei nordiske landa gjer ting vanskeleg og skaper uro. Det er omtrent likt som i 2020-undersøkingane.

Vidare har 75 prosent sagt at restriksjonane har redusert mobiliteten deira betydeleg. Det er ein auke på 17 prosentpoeng.

– Vi er no over eitt og eit halvt år inn i pandemien, og vi ser at eit stort fleirtal av dei som bur og jobbar i grensetraktene, framleis blir hardt ramma. Det er ingen god attest for samarbeidet mellom landa våre når det gjeld å koordinere tiltaka mot pandemien, seier leiar Kimmo Sasi i Grensehinderrådet, og påpeikar at spesielt karantenekrav blir opplevd som vanskeleg.

(©NPK)