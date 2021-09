Lysbakken: Berre fleirtal på Stortinget gjennom SV

innenriks

– Det er mange ting vi enno ikkje veit, men veldig mykje tyder på at vi har klart det vi sette oss som mål då vi starta denne valkampen: nemleg å gi eit avgjerande bidrag til at dette landet får ei ny regjering, og ei ny retning, seier Lysbakken i talen til valvaka til SV på Rockefeller i Oslo.

Han skryt av valkampinnsatsen til partiet og ungdomspartiet Sosialistisk Ungdom og spår hardt arbeid framover når SV no skal ta neste steg. Prognosane viser at Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV kan få fleirtalet på Stortinget og makt til å danne ny regjering.

Trur det blir tøffe forhandlingar

SV blir likevel minst av desse tre partia og ligg an til å få rundt halvparten av oppslutninga til Senterpartiet. Men Lysbakken meiner dei to andre partia vil trenge dei.

– Alt tyder på at det ikkje finst nokon veg til makt og fleirtal på Stortinget som ikkje går gjennom oss, og den makta skal vi bruke, lovar han.

Men han er heilt klar på ein ting: får ikkje partiet gjennomslag for dei to viktigaste sakene sine i regjeringsforhandlingane, vil dei gå i opposisjon i staden for å bli med i regjeringa.

– Det blir tøffe forhandlingar. Politikken avgjer. Vi er klare for å gå inn i ei raudgrøn regjering om vi får nok gjennomslag for å få ned forskjellane og få gjort noko med klima- og miljøkrisa. Vi kjem til å gå i opposisjon om det blir for dårleg på dei områda, seier Lysbakken.

– Vi skuldar veljarane gjennomslag

Nestleiar Kari Elisabeth Kaski deler dette synet.

– Vi har jo sagt at vi ikkje vil gå inn i regjering dersom vi ikkje får gode nok gjennomslag. Så politikken avgjer her, men vi er klare for forhandlingar, seier ho til NTB.

Kaski viser til at oppslutninga rundt SV, MDG og Raudt til saman gir eit signal om at veljarane ønskjer meir fokus på klima, miljø og forskjellar.

– Vi skuldar alle dei som har stemt for forandring, at vi sørgjer for gjennomslag for dette. Vi vil ta ansvaret for å kjempe det igjennom, slår Kaski fast.

