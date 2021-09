Kripos kopla inn i søket etter sakna mann etter brann i Åsnes

innenriks

Ein mann er sakna og blir frykta omkommen etter brannen, sidan det ikkje var mogleg å komme i kontakt med bebuaren brannkvelden. Det skriv Østlendingen.

Ifølgje avisa deltek Kripos i søket. Det er ikkje fordi det er mistanke om noko kriminelt, understrekar politiet.

– Nei, det er det ikkje. Kripos er til stades med hund for å hjelpe til i søket og for å få fastslått om det var folk i huset då det brann ned, seier sjef for politiet i Solør, Mathis Briskerud.

Brannen vart meld inn til politiet tidleg søndag kveld. Bustadhuset var overtent då brannvesenet kom til staden, og det brann raskt til grunnen.

Søket gjennom brannruinane skulle starte måndag, men då var det framleis for varmt.

(©NPK)