Ingen medium braut vallova

Medietilsynet fann ingen brot på vallova under valdagane søndag 12. og måndag 13. september.

– Forbodet er innført for å hindre at veljarane blir påverka medan stemminga går føre seg, og det er meint til å sikre at valet går roleg og ordentleg for seg, seier Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet, i ei pressemelding.

Siste brot på regelverket var i 2015, då NRK og Svelviksposten fekk bøter på høvesvis 300.000 og 50.000 kroner, for å ha offentleggjort prognosar og resultat for tidleg.

