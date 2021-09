innenriks

Det skriv NRK.

Motorstansen utløyste ein større redningsaksjon, og Havarikommisjonen starta ei forundersøking etter hendinga.

– Det vi har sett og fått opplyst, er at både Sjøfartsdirektoratet og reiarlaget etter vårt syn har gjennomført relevante tiltak for å kunne førebyggje liknande hendingar i framtida. Så vi har vedteke å ikkje gå vidare med forundersøkinga vår i denne saka her, seier leiar i sjøfartsavdelinga Dag Liseth i Statens havarikommisjon.

