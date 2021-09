Borten Moe ønskjer seg mindretalsregjering utan SV

innenriks

Til Adresseavisen seier Borten Moe at planen framleis er ei Ap-Sp-basert regjering, men ei slik regjering har ikkje fleirtal i Stortinget.

– Så då er det mindretalsregjering du ønskjer, spør Adressas journalist.

– Ja, vi fekk jo ikkje fleirtal, seier Borten Moe, som utdjupar:

– Det er ei mindretalsregjering vi har. Og det har vore ei heilt vanleg styringsform i Noreg. Så det i seg sjølv er ikkje spesielt oppsiktsvekkjande.

Dermed meiner Borten Moe at dei må samarbeide med parti utanfor ein regjeringskonstellasjon for å få fleirtal for statsbudsjett.

– Det har vi òg sagt, at det er naturleg at vi gjer opp statsbudsjetta med dei partia som ikkje har vore i regjering til no, seier Moe, og presiserer at det gjeld raudgrøn side.

