Aldri før har det vore ti parti på Stortinget

I 2017 vart det valt inn representantar frå ni parti, og to grupper med berre éin representant (MDG og Raudt). Det var òg rekord.

Begge desse partia styrkte sin posisjon i Stortinget, sjølv om MDG ikkje klarte å passere sperregrensa på 4 prosent Raudt får ei gruppe på åtte, medan MDG får tre representantar.

Frå den tiande stortingsgruppa kjem Irene Ojala frå lista Pasientfokus i Finnmark. Over 13 prosent stemde på Ojalas liste i valdistriktet, og det heldt til eit direktemandat.

Lista kjempar for nytt sjukehus til Alta, der oppslutninga var over 40 prosent. Jamna ut på landsbasis fekk Pasientfokus under 0,2 prosent av stemmene.

