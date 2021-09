76 kvinner på Stortinget – flest hos dei raudgrøne

innenriks

Tysdag formiddag ligg 76 kvinner og 93 menn an til å bli valde inn på Stortinget.

Dette gir ein kvinnedel på nær 45 prosent. Det er ein oppgang frå førre stortingsval i 2017 då kvinnedelen vart knapt 41 prosent.

Generelt er det dei raudgrøne partia der kvinnene er sterkast representert.

Hos Raudt, som av mange vart utpeika som ein av dei største valvinnarane, endar det truleg med fem av åtte kvinnelege representantar (62,5 prosent).

I SVs stortingsgruppe ligg det an til at 8 av dei 13 representantane er kvinner (61,5 prosent). Hos Ap blir det truleg slik at 23 av dei 48 representantane er kvinner (47,9 prosent). MDG ligg an til å få tre mandat, der to av dei er kvinner (66 prosent), medan i Sp er 14 av dei 28 representantane kvinner (50 prosent).

Hos dei borgarlege partia er kvinnedelen lågare. Den er høgast hos Høgre (50 prosent), følgd av Venstre med 37,5 prosent kvinner. Medan delen er 33 prosent for KrF, hamnar Frp nedst på lista med berre 2 kvinner blant dei 21 representantane (9,5).

Elles blir kvinnedelen teknisk sett 100 prosent for Pasientfokus i Finnmark med den eine stortingsplassen sin ved Irene Ojala.

