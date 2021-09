Tidlegare KrF-leiar Knut Arild Hareide seier til VG at han er ferdig i norsk politikk

innenriks

Hareide var partileiar fram til det dramatiske retningsvalet før partiet gjekk inn i regjering i 2019, då han ville gi støtte til Arbeidarpartiet, men tapte kampen og vart erstatta av Kjell Ingolf Ropstad.

– Eg kjem til å støtte KrF, men det held ikkje med eit Guds under eingong for at karrieren min i norsk rikspolitikk skal halde fram, seier Knut Arild Hareide med eit smil om munnen til VG.

– Det er eit privilegium å få vere ein del av norsk politikk. Det å vere partileiar krev alt, sånn sett er det godt å kjenne litt meir på eit normalt liv. Det å kunne ha litt meir tid til familien er ikkje negativt, legg han til.

