Tajik: – Veldig lovande

Ho understrekar samtidig at ho ikkje tek nokon ting for gitt før valresultata er endeleg klare.

– Det er veldig lovande prognosar og vi har heile tida visst at marginane kom til å vere små. Vi har ønskt og hatt som mål å danne regjering med Sp og SV, og tala så langt viser at det er grunnlag for det, seier ho.

Ho kjenner seg uansett trygg på at det er fleirtal for regjeringsskifte. Prognosane viser 102 mandat til raudgrøn side, mot 66 for regjeringspartia Høgre, KrF og Venstre pluss støttepartiet Frp.

– Det er solid grunnlag for å byte ut den borgarlege regjeringa, seier Tajik, og legg til at det er fint å gå inn i valkvelden med desse prognosetala i ryggen.

