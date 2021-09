Stendi må betale erstatning til korrupsjonsskulda underleverandør

innenriks

Tidlegare Aleris, no Stendi, sa i november opp fleire hundre avtalar med underleverandøren Skagerrak Sikkerhet om tryggingsutstyr på omsorgsbustader over heile landet, skriv FriFagbevegelse. Bustadene blir brukte av det offentlege til personar under offentleg omsorg for psykiatri, rus eller barnevern.

Avtalane var i utgangspunktet uoppseielege fram til 2022, men Stendi hevda dei likevel kunne heve dei på grunn av vesentleg misleghald og grovt tillitsbrot. No har Oslo tingrett slått fast at Skagerrak Sikkerhet ikkje har misleghalde avtalen og at oppseiinga dermed ikkje er gyldig. Som følgje av dette må Stendi betale underleverandøren 7 millionar kroner i erstatning.

Den tidlegare leiaren av Skagerrak Sikkerhet vart saman med tre tidlegare direktørar i Stendi tiltalt for grov korrupsjon av Økokrim før sommaren. Avtalane om tryggingsutstyr var inngått mellom leiaren og to av til tiltalte direktørane. Korrupsjonssaka var ikkje ein klar grunn til oppseiing av tryggingsavtalane, men var likevel gjeldande som bakteppe, skriv FriFagbevegelse.

Stendi opplyser at dei førebels ikkje har teke stilling til om dommen skal ankast.

Stendi er størst blant dei kommersielle selskapa som leverer helse- og omsorgstenester i Noreg og omset årleg for 1,7 milliardar kroner.

