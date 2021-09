Solbergs høgre hand meiner det er for mange partileiardebattar

innenriks

På NRKs morgonprogram Politisk kvarter på valdagen deltok fleire av dei næraste rådgivarane til partileiarane. Der fekk dei mellom anna spørsmål om dei meiner det har vore for mange partileiardebattar.

– Eg synest det. Det er viktig at vi stiller opp til debattar, det skal sjølvsagt ein statsminister gjere, men tv-sjåinga har stupt, tv-mediet når knapt folk under 60 år. Likevel er valkampane bundne opp, for vår del i partileiardebattar og statsministerdebattar, som gjer at du må organisere kvar veke etter dei, sa Alstadsæter, som fungerer som ein presseansvarleg for Solberg.

For statsministeren har det vorte åtte til ti slike debattar, ifølgje Alstadsæter. Dette er tid han gjerne skulle sett dei kunne bruke på anna vis, for å nå andre veljargrupper.

– Valkampen 2021 synest eg framleis er bunden opp i eit gammalt medium, og burde vorte brukt annleis, sa han.

Aps kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen var blant dei som sa seg usamd. Han meiner viktige veljargrupper framleis blir nådd gjennom partileiardebattane.

(©NPK)