Skjult stalking og hemmeleg fotografering kan bli straffbart

– Fram til no har ikkje stalking vore straffbart viss offeret ikkje legg merke til det. Sånn kan vi ikkje ha det. Stalking er skremmande same når ein oppdagar det, og vi veit at det kan utvikle seg til vald, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

Derfor har regjeringa foreslått ei strafferamme på opptil fire år i eit forsøk på å sørgje for at unge kvinner og andre kjenner seg tryggare, på lik linje med personforfølging som skjer ope.

Lovforslaget kjem på bakgrunn av ein dom frå Høgsterett i mars 2019, der ein mann vart frikjent for å ha kikka på unge kvinner i eit bustadområde og teke bilete av fleire av dei utan løyve sidan kvinnene ikkje hadde oppfatta hendinga.

Regjeringa legg òg fram eit forslag til strafferamme for skjult fotografering og filming av andre på stader som tilhøyrer privatsfæren.

Straff for deling av krenkjande bilete tredde i kraft 1. juli i år.

