SVs Kirsti Bergstø: – Folket har gitt beskjed om at det er på tide med eit politisk skifte

– Det er først og fremst ei klar melding om at ein ønskjer eit skifte. Og så er vi klare for makt, dersom dei andre partia er med på ein offensiv plan for å få ned utslepp, for å få ned forskjellar, seier Bergstø til NRK.

Ifølgje valprognosen som kom klokka 21 ligg SV an til å få 7,7 prosent oppslutning i valet.

– Det er ein veldig sterk framgang frå sist, og ikkje minst er det gledeleg å sjå at sånn som tala ser ut no så har veljarane i Noreg gitt ein veldig tydeleg beskjed om at det er på tide med eit politisk skifte, seier ho.

Bergstø seier partiet er klare for å gå i forhandlingar om ein regjeringsplass.

– Forhandlingar og kva grunnlag ein skal styre på, det er noko som blir teke når valet er over og alle stemmene er talt opp. Vi ønskjer at alle som vil bli kvitt dei blå skal setje seg saman rundt bordet, og vere med på å drive fram ei ny regjering som kan leie landet i ei ny tid.

