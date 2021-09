innenriks

Pasientfokus har berre éi sak på programmet – nytt sjukehus til Alta, Finnmarks største by.

Pasientfokus blir Finnmarks fjerde største parti og kaprar det siste direktemandatet i fylket.

Pasientfokus har på dei siste meiningsmålingane lege over 12 prosent for Finnmark under eitt og over 30 prosent i Alta.

