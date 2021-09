Pride-kunst vandalisert i Bergen

innenriks

– No har nokon late seg provosere av den fargerike bananen og prøvd å øydeleggje kunstverket, seier kunstnaren Play til VG.

– Eg synest det er skremmande at enkelte tillèt seg å tru at dei har rett til å fordømme andre for legninga eller identiteten deira. Dei burde passe sine eigne saker og heller fokusere på å jobbe med eigne utfordringar, for dei har tydelegvis litt å jobbe med, seier Play vidare.

Kunstnaren går hardt ut mot dei som står bak hærverket, dersom formålet var å underminere Pride. Likevel synest Play den nye målinga har gitt gatekunsten eit kult uttrykk.

– Dei må faktisk ha planlagt det og førebudd seg over fleire dagar. Det er ganske kult at dei faktisk har gjort seg sjølve til kriminelle for å prøve å sensurere meg, seier Play.

