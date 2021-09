Nye tips i Birgitte Tengs-saka – vitne blir avhøyrd denne veka

innenriks

For snart to veker sidan sikta politiet ein 50 år gammal mann for det uoppklarte drapet på Birgitte Tengs. Mannen er òg mistenkt for det uoppklarte drapet på Tina Jørgensen.

Sidan arrestasjonen har politiet fått over 50 nye tips frå publikum. Fleire av dei kom inn i helga.

– Nokre av tipsa blir sjekka og blir lagde til side, medan andre tips blir sjekka og genererer behov for ytterlegare oppfølging i form av til dømes avhøyr, seier politiadvokat Fredrik Martin Soma til NTB.

Han ønskjer ikkje å karakterisere tipsa som meir eller mindre interessante, men seier at alle tipsa blir gjennomgått og vurdert.

Denne veka vil politiet avhøyre nye vitne i saka.

– Det dreier seg om både vitne som har informasjon som går tilbake i tid, men også vitne med informasjon i nyare tid, seier Soma.

20 etterforskarar

17 år gamle Birgitte Tengs vart funnen drepen i Kopervik på Karmøy laurdag 6. mai 1995. Fetteren til 17-åringen vart etter ei stund arrestert og dømd for drapet, men han vart seinare lauslaten etter å ha vorte frikjend i ankesaka.

Heilt sidan den gong har saka stått utan ein potensiell gjerningsperson. Det var fram til snart to veker sidan, då 50-åringen vart arrestert i Farsund på Sørlandet. Mannen, som bur på Haugalandet, vart arrestert etter at ein DNA-analyse koplar han til åstaden.

Sikta nektar straffskuld. Han er òg mistenkt, men ikkje sikta, for å ha drepe 20 år gamle Tina Jørgensen i Stavanger i 2000.

Politiet har slått saman dei to etterforskingane, og til saman jobbar det 20 etterforskarar med saka.

– Etterforskinga er samlokalisert i Stavanger og slått saman i den forstand at ein jobbar saman i ei stor gruppe, der ulike etterforskingsressursar jobbar med ulike sider av sakene. Nokre tek avhøyr, nokre gjennomfører tekniske undersøkingar, medan andre har ansvar for avhøyr av sikta. Det er ei tematisk inndeling, seier Soma.

Planlegg nye avhøyr av sikta

Då 50-åringen vart arrestert, vart det gjennomført avhøyr av han over to dagar. Sidan er han ikkje avhøyrt på nytt. Mannen vart varetektsfengsla i fire veker, og han sit no i høgtryggingsfengselet Åna på Jæren.

Forsvararane hans har anka fengslinga, og lagmannsretten vil denne veka avgjere om mannen skal lauslatast eller om varetektsfengslinga blir halden oppe.

– Det blir no lagt ein plan for å avhøyre sikta igjen, noko som vil skje i den inneverande fengslingsperioden. Det er førebels ikkje nokon dato på det, seier politiadvokat Soma.

Politiet gjennomgår no beslag, handterer tips og planlegg for nye avhøyr av sikta. Det blir òg jobba med å gjennomgå etterforskingsmateriell frå den tidlegare etterforskinga.

– Ein har tilgang til den totale etterforskinga, og mykje av det som ligg der, er jo relevant å sjå på i dag med nye opplysningar som har komme, seier Soma.

