Norwegian-tillitsvalde motset seg sesongarbeid

Førre veke varsla konsernsjef Geir Karlsen at selskapet ville ha meir sesongarbeid, for å kompensere ein utfordrande vintersesong.

Med det skaper leiinga ny uvisse, seier leiar René-Charles Gustavsen i Norwegian Kabinforening i eit intervju med Dagens Næringsliv.

– Om leiinga vel å gå vidare med dette, vil dei møte tilsette som står rakrygga med armane i kors og med eit stramt blikk. Vi blir ikkje med på noka sesongmessig nedbemanning om vinteren, dei tilsette ønskjer meir føreseielegheit, seier Gustavsen til avisa.

Også leiaren for Norwegian Pilot Union, Alf W. Hansen, går ut mot planane. Han fortel at alle medlemmene deira er tilsette i full stilling, og at ei løysing må vere frivillig.

Kommunikasjonsdirektør Esben Tuman svarar på vegner av leiinga. Han seier at dei byggje opp igjen eit selskap som vil vere mindre enn før rekonstruksjonen.

– Alle i luftfarten opplever variasjonar i etterspurnaden til ulike tider av året, og vi vil halde fram med å finne løysingar for å handtere dette i fellesskap med tilsette, slik Norwegian har gjort i alle år, seier han.

