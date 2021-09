Nakstad: – Smitteveksten minkar for første gong sidan sommarferien

innenriks

– Dette er første gong sidan sommarferien at vi ser nedgang i tala. Det er veldig gledeleg, og det er endå ei utvikling som vi ser på bakgrunn av at fleire er vaksinerte, seier assisterande helsedirektør Nakstad til TV 2.

Sjølv om smittetala framleis er høge i store delar av landet, var det ein nedgang på 412 tilfelle måndag samanlikna med same dag førre veke. Per dags dato er det 116 innlagde på sjukehus med koronaviruset. Nakstad trur talet vil gå ned dei neste vekene.

– Det gledelege er at folk ligg kortare, og vi trur at vaksineeffekten no vil slå ut òg på dette om nokre veker. Men det er på eit nivå som sjukehusa byrjar å merke, utan at det er nokon stor dramatikk i det, seier han til kanalen.

Omtrent 80 prosent av nordmenn over 18 år er fullvaksinerte. Dei neste vekene skal òg barn ned til tolvårsalderen bli vaksinert.

Det er framleis uklart om Noreg skal tilby ein tredje dose av vaksinen.

(©NPK)