Moxnes: Eit historisk gjennombrot for Raudt og Noreg

innenriks

Partileiar Bjørnar Moxnes vart teken imot med trampeklapp og ellevill entusiasme like over klokka 22 måndag kveld. Ifølgje prognosane frå Valdirektoratet låg partiet då an til å nesten doble oppslutninga på 2,4 prosent frå valet i 2017.

Med full utteljing frå utjamningsmandat kan partiet få åtte representantar i Stortinget, mot den eine representanten i dag.

– Dette kan bli eit historisk gjennombrot, ikkje berre for Raudt, men også for Noreg, sa partileiar Bjørnar Moxnes då han talte til valvaka.

– Så eg seier til Støre og Vedum: Vi er klare for samarbeid. Raudt vil ha ein avtale. Kom til oss, så skal vi lage veg i vellinga, sa han.

– No startar ein nye epoke. No skal vi saman skape, endeleg, eit vendepunkt i Forskjells-Noreg, sa Moxnes til trampeklapp frå partikameratane.

(©NPK)