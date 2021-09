innenriks

Mannen har òg forbod mot tilgang til aviser og kringkasting i samband med saka, heiter det i rettsavgjerda ifølgje politiet i Vest.

Det var natt til søndag politiet fekk melding om ei valdshending i ei bustadblokk i Åsane i Bergen. Ei kvinne vart teken med til sjukehus, hardt skadd.

Den no sikta mannen sette seg imot arrestasjonen og politiet måtte bruke peparspray for å få kontroll på han. Han er sikta for drapsforsøk på kvinna.

