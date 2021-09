KrF-kjennar: – Kjem dei over sperregrensa, er Ropstad ein vinnar uansett

innenriks

Endar Kristeleg Folkeparti på ei oppslutning under 4,2 prosent, vil det vere det dårlegaste valet til partiet sidan 1936. Likevel kan partileiar Kjell Ingolf Ropstad stå fram som ein vinnar.

– KrF var dømd nord og ned etter valet i 2017. Det var det dårlegaste valet til partiet, og dei byrja kvelden under sperregrensa. Å redde partiet over 4 prosent i år, med den turbulensen partiet har vore gjennom, kan ikkje karakteriserast som noko anna enn ein suksess, seier Erstad, som i dag er kommentator i Vårt Land.

Gammal KrF-veteran

Få utanforståande kjenner KrF så godt som han. Erstad var leiar i ungdomsorganisasjonen KrFU frå 2013 til 2015 og i periodar dåverande partileiar Knut Arild Hareides næraste rådgivar. Etter det såkalla «vegvalet» i november 2018, der eit ekstraordinært landsmøte valde å gå inn i Erna Solbergs borgarlege regjering, skreiv han boka «Hareides fall». Til liks med mange andre på den «raude» sida, som ønskte samarbeid med Ap og Sp, melde han seg ut.

– Eg ville ikkje trudd at partiet ville komme over sperregrensa for to år sidan. Dei har mobilisert på eit vis eg aldri har sett frå KrF før. Det er ganske imponerande, seier Erstad.

Kjem KrF under sperregrensa på 4 prosent, vil dei truleg sitje igjen med tre direktemandat: Partileiar Ropstad i Vest-Agder, landbruksminister og nestleiar Olaug Bollestad i Rogaland og utviklingsminister Dag Inge Ulstein i Hordaland. Landar dei over 4-talet, vil det talet kunne minst doblast.

Første suksess på lenge

Sist Kristeleg Folkeparti kunne kalle eit val ein suksess, var i 1997 og 2001, meiner Vårt Land-kommentatoren. Alle vala etter det har gått dårlegare enn partiet hadde trudd.

– Det vil vere første gong på lenge at KrF kan tenkje «dette gjekk jo betre enn venta». 4 prosent er jo ikkje bra, men det kan bli ei oskeladdforteljing for KrF på same måte som det var for SV i 2013, og Venstre fleire gonger tidlegare.

Erstad meiner KrF mellom anna har klart å mobilisere veljarar som tidlegare har vore oppgitt over retningsstriden til partiet, og utfallet, men som ikkje er villige til å la partiet døy ut.

– Dei held seg ikkje for nasen, men gir partiet ein sjanse til å finne seg sjølv, seier han.

Profesjonalisering og modernisering

I tillegg peikar han på eit statsrådsteam som kan appellere til mange typar KrF-veljarar, og ein meir profesjonalisert valkamp enn før. Det siste meiner Vårt Land-kommentatoren er viktig for KrF i framtida.

– Ropstad er klar over at han må fornye og profesjonalisere organisasjonen og modernisere politikken, seier Erstad.

Sjølv om partiet klarer å komme over sperregrensa, står KrF framleis framfor to av dei same utfordringane dei har hatt i mange år: Veljarar som døyr ut, og eit skiftande kristent landskap i Noreg.

– Ein treng er ein profil som kan ramme nye veljarar. Det held ikkje å mobilisere dagens veljarar, dei må ha nye. Det er nok den største utfordringa Ropstad har i hovudet sitt. Det er mange moglegheiter for partiet, seier Erstad.

Ropstad sit trygt

Vårt Land-kommentatoren trur partileiaren sit trygt, same kva valresultatet blir. Om Ropstad sjølv vil halde fram etter eit dårleg valresultat, er eit anna spørsmål.

– Eg oppfattar at han har eit uferdig prosjekt i KrF. Men det er ingen tvil om at den siste veka, og den typen vanskelege saker som har prega karrieren hans som partileiar, er ei belastning for ein politikar og folk rundt dei over tid, seier han.

Erstads spådom er at Ropstad vil tenkje seg nøye om, men at tilliten til han ikkje vil bli forandra av resultatet.

– I den organisasjonen partiet har i dag, etter retningsvalet, står han veldig støtt.

