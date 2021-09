Konfetti og glede då Melby talte til Venstres valvake

innenriks

– Om vi skrur tida tilbake til januar, kven var det som då trudde det ville vere konfetti på Venstres valvake? spurde ein leande Venstre-leiar til valvaka til partiet.

Venstre ligg på prognosane an til å komme over sperregrensa, for tredje gong på rad. Det er historisk for partiet, seier Melby.

– Eg er så glad for at eg no kan seie: Det gjekk! Og de veit kva ein seier når noko skjer for tredje gong: Då er det ein tradisjon! roper Melby glad.

Stemninga vart litt meir alvorleg då Melby snakka om ein eventuell ny raudgrøn regjering. Ho seier likevel at partiet no skal stå sterkt i opposisjon.

– Sjølv om vi har mista maktposisjonen vår, er eg sikker på at det neste kapittelet blir spennande for Venstre. Og at dette her er byrjinga på gjenoppbygginga av eit grønt, liberalt parti i Noreg.

