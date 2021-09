innenriks

KrF har slite på meiningsmålingane etter det opprivande retningsvalet som enda med at partiet gjekk inn i Solberg-regjeringa, som då bestod av Høgre, Frp og Venstre.

Likevel har KrF stått samla i valkampen, seier Bollestad til TV 2.

– Eg har sjølv fått reist til kvart einaste fylke, eg opplever at vi er eit samla lag som vil vise kva vi er opptekne av, seier ho.

Ho seier det er viktig at eit parti som står opp for KrFs verdiar, er representert på Stortinget og kjem seg over sperregrensa.

