Barneombodet meiner dystre påstandar frå helsestyresmakter skapar frykt

– I halvtanna år har barna våre og unge levd med strenge restriksjonar. No som dei er tilbake på skulen, blir dei møtt med påstandar om at tusenvis av barn må på sjukehus. Det blir skapt mykje frykt som barn og unge må bere på. Det er svært uheldig, seier barneombod Inga Bejer Engh til Aftenposten.

– Profesjonelle aktørar kjem ut med den eine meir dystre påstanden enn den andre. Dei bør vere klar over at frykta dei skapar, også gjer noko med helsa til både barn og vaksne, seier ho.

Helsedirektør Bjørn Guldvog uttalte førre veke til NRK at fleire tusen barn kunne bli innlagt med covid-19. Dette estimatet korrigerte han seinare til under 500, og han peika på at det første anslaget var «meint som å beskrive eit moglegheitsrom».

– Eg ser i ettertid at det etterlatne inntrykket var at dette var meir sannsynleg enn det som var intensjonen min. Derfor har eg hatt behov for å justere det, seier Guldvog.

