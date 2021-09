Aps Bjørnar Skjæran: – Ørna er på vengene igjen

innenriks

Prognosane viser at det går mot eit regjeringsskifte, der Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet får fleirtal på Stortinget.

– Viss dette held utover kvelden, så er det fantastisk. Vi har hatt to klare mål i valkampen: Det eine var å løfte oss frå målingane, det andre var at vi ønskte ei fleirtalsregjering. Så kan eg vel seie med det utgangspunktet vi hadde inn i valåret, at ørna er på vengene igjen, seier Skjæran til NTB.

Valresultatet ligg an til å bli svakt for Arbeidarpartiet historisk sett, men Skjæran påpeikar at det er langt over målingane, som låg nede på 20-talet.

– Vi har reist oss, vi har fått ny tillit og det norske folket har snudd ryggen til høgrepolitikken. Vi opplever at vi med klar, klar margin er det største partiet og er tilbake på toppen, seier Skjæran.

Han seier at målet til Arbeidarpartiet heile tida har vore ei regjering med dei gamle raudgrøne makkerane SV og Sp.

– Samtalane dei næraste dagane vil avklare korleis det her blir. Vi har eit klart utgangspunkt. Jonas har vore tydeleg på at han vil snakke med alle partia som ønskjer eit skifte, seier Skjæran.

