Agder-politiet tek sjølvkritikk for lang behandling av besøksforbod

– Vi har justert rutinane våre for å sikre ei raskare vurdering av besøksforbod, seier visepolitimeister Arne Sundvoll til avisa Fædrelandsvennen.

Det skjer etter at småbarnsmora Cansel Godek vart drepe i sin eigen heim på Evje i fjor haust. Ein månad tidlegare hadde ho meldt ekskjærasten og bede om besøksforbod.

Då kvinna vart knivstukken, var kravet hennar enno ikkje behandla, og ekskjærasten står no tiltalt for drap.

Politiet har stadfesta at dei sette i gang ein intern gjennomgang etter drapet for å vurdere korleis kravet til kvinna kunne ha vorte behandla raskare.

– Eg kan berre beklage at vi ikkje endra rutinane våre før denne saka, seier Sundvoll.

Han opplyser at politiet i Agder no har presisert at ein jurist skal ta stilling til slikt krav innan 24 timar og vurdere om det er behov for vidare etterforsking for å avgjere eit slikt krav. Etterforskingssteg som blir vedteke, skal no gjennomførast innan sju dagar. Tidlegare var instruksane at besøksforbod skulle «vurderast snarast».

Rettssaka mot mannen skal starte i Agder tingrett 11. oktober. Det er sett av tre dagar til saka.

