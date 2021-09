Villaksen kan bli raudlista i Noreg – regjeringa lanserer handlingsplan

innenriks

– Villaksen kan bli raudlista i Noreg for første gong. Det er heilt klart at det trengst konkrete tiltak for å snu denne utviklinga, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Regjeringa vil mellom anna greie ut krav om nullutslepp av lakselus frå oppdrettsanlegg frå og med 2030. Også utfisking av rømd oppdrettslaks skal aukast, og nye metodar for å spore og merke oppdrettslaks og hindre at rømd oppdrettslaks gyter, skal greiast ut.

Som eit ledd i bevaringa av atlantisk laks i Noreg, vart kvalitetsnorma for villaks vedteken i 2013. Heile 80 prosent av villaksbestandane når ikkje måla i norma om minimum god kvalitet. Rømd oppdrettslaks og lakselus er rekna som dei to største truslane.

Framande fiskeartar utgjer òg ein risiko mellom anna for biologisk mangfald. Invasjonen av pukkelaks i 2021 er den største vi har hatt i Noreg nokosinne, ifølgje Miljødepartementet.

Erfaringar frå Troms og Finnmark har vist at målretta fangstuttak kan redusere gytefiskbestanden av pukkellaks, og det skal opprettast ei nasjonal kompetansegruppe for pukkellaks for å koordinere arbeidet med utfisking på regionsnivå.

– Vidare vil innkjøp og montering av flyteristfeller i 15 prioriterte vassdrag i Aust-Finnmark vere eit viktig innsatsområde i 2022, seier Rotevatn.

