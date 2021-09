Tidlegare stortingspresident har pendlarbustad – opplyste ikkje om leilegheitskjøp i Oslo

innenriks

Fredag skriv Aftenposten at Thommessen, som er busett i Lillehammer, kjøpte seg ei leilegheit i Oslo sentrum i januar i år. Han stadfestar overfor avisa at han ikkje informerte Stortinget om kjøpet.

– Nei, det rekna eg ikkje som relevant informasjon til Stortinget, seier Thommessen.

Han fortel vidare at det var «litt ting som måtte ordnes med den», og at leilegheita var «altfor liten», med sine knappe 30 kvadratmeter.

– Det blir som ei hytte i Oslo, ei tilflukt i byen når vi ikkje lenger har stortingsleilegheit.

Så lenge ein disponerer ei leilegheit som ligg mindre enn 40 kilometer frå Stortinget og ikkje leiger henne ut, har ein ikkje krav på pendlarbustad, opplyste stortingsdirektør Marianne Andreassen denne veka.

– Politikarane har eit ansvar for å varsle oss omgåande dersom det skjer endringar i bustadsituasjonen deira, har Andreassen sagt.

Thommessen forklarer til Aftenposten at han ikkje reknar bustadkjøpet som ei endring av busituasjonen sin, at han framleis er busett i Lillehammer og at han ser på Oslo-leilegheita som ein sekundærbustad.

Etter artiklar den seinare tida om pendlarbustader har Thommessen informert Stortinget om leilegheitskjøpet

Stortingsadministrasjonen har ikkje ønskt å kommentere saka overfor Aftenposten.

(©NPK)