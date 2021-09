Småpartia: Pasientliste frå Finnmark lovar direktedemokrati og sjukehuskamp

innenriks

– Vi styrer alt sjølv. Budsjettet vårt er på kanskje 100.000, seier listetopp Irene Ojala i Pasientfokus til NTB.

Trass eit lite budsjett kan lista oppnå noko svært uvanleg: dei kan få eitt av dei fire distriktsmandata frå Finnmark og bli det tiande partiet på Stortinget.

Kampen for fødeavdeling og akuttsjukehus i den største byen i fylket, Alta, har skapt eit veldig engasjement. Fleire tusen gjekk i tog for saka før valet i 2017. Eit forslag frå Venstre om å greie ut akuttsjukehus i både Alta og Hammerfest vart likevel nedstemt tidleg i stortingsperioden.

Saka vart ikkje lagd død av den grunn. Pasientfokus, som har sjukehus i Alta som hovudsaka si, fekk heile 37.2 prosent oppslutning i kommunen i ei måling 31. august.

1,6 millionar kilometer

I dag har Finnmark to akuttsjukehus, i Kirkenes og Hammerfest. Bakgrunnen for at Alta ønskjer eit eige sjukehus er at den 140 kilometer lange vegen til Hammerfest ofte er vinterstengt. Pasientfokus tiltrekkjer seg òg mykje støtte frå Kautokeino, som også soknar til Hammerfest sjukehus, og som ligg 120 kilometer til unna.

– Det vart køyrt 1,6 millionar kilometer med ambulansebilar i Finnmark i 2018, hevdar Ojala.

Ho seier det er steile frontar mot eit tredje sjukehus i Alta frå dei fleste partia, og ho fortel om veljarar frå mange parti som går over til Pasientfokus fordi dei kjenner seg lurt av dei etablerte partia.

– Det manglar politikarar som er ambisiøse på vegner av dei sjuke i Noreg, seier Ojala.

Direkte demokrati

Trass fokuset på éi enkelt lokal sak vil ikkje Pasientfokus vere inaktive på Stortinget elles. Partiet ønskjer å praktisere ei form for såkalla direkte demokrati.

– Vi kjem til å ha med oss dyktige folk for å jobbe fram sakskartet og gjere noko heilt nytt i Noreg: i prinsippsaker for Alta og Finnmark skal vi offentleggjere saksframlegget i media og på nett, leige inn eit meiningsmålingsinstitutt og la folket bestemme, seier listetoppen.

Det er svært uvanleg at lokale lister kjem inn på Stortinget. Etter 2. verdskrig har det skjedd to gonger: Steinar Bastesen kom inn for Tverrpolitisk folkevalde frå Nordland i 1997. Han braut seinare ut og danna Kystpartiet, som stilte lister i fleire fylke og fekk Bastesen valt inn på nytt i 2001. Det andre tilfellet skjedde òg i Finnmark – den tidlegare Ap-politikaren Anders Aune vart vald inn for lista Framtid for Finnmark i 1989.

– Eg trur det kjem av at folk sørpå har dårleg kunnskap om Finnmark, og undervurderer problema her, svarer Ojala på spørsmål om kvifor lokale lister tilsynelatande gjer det betre i det nordlegaste fylket i landet.

Valforskar Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning meiner det ligg eit visst protestpotensial blant veljarane i dei nordlegaste fylka i landet.

– I nokre samanhengar kjenner dei seg oversette, og føler at politikken som blir styrt frå Oslo, ikkje er i deira interesse, seier han.

Kleppe har òg ei moglegheit

Ved stortingsvalet i år stiller det heile 15 parti som ikkje allereie har representantar i den lovgivande forsamlinga i landet: frå etablerte parti som Demokratane, Pensjonistpartiet og Noregs Kommunistiske Parti til nykommarar som Industri- og næringspartiet, Generasjonspartiet og Pasientfokus.

I gjennomsnitt har partia utanfor Stortinget hatt ei oppslutning på rundt 4 prosent på meiningsmålingane, som er meir enn dobbelt så høgt som i 2017.

– Det er jo Pasientfokus i Finnmark som ligg best an, dei har vore inne på nokre målingar. Samtidig har dei vore ute på andre, stadfestar Bergh.

Demokratanes Vidar Kleppe har òg vore inne på enkelte meiningsmålingar, men dette er nasjonale målingar, som altså ikkje baserer seg berre på veljarane i Vest-Agder.

– Eg er veldig skeptisk til det. For å få distriktsmandat i Vest-Agder må ein ha 10–12 prosent oppslutning. Så lenge Demokratane ikkje har det på fylkesmålingar, så synest eg det blir feil å lese for mykje ut av nasjonale målingar, seier Bergh.

Fakta om småpartia i stortingsvalet:

Følgjande parti som ikkje er representerte på Stortinget i dag, stiller lister ved stortingsvalet:

* Alliansen – stiller i alle valdistrikt

* Demokratane – stiller i alle valdistrikt

* Feministisk Initiativ – stiller i Oslo

* Folkeaksjonen nei til meir bompenger – stiller i 14 valdistrikt

* Generasjonspartiet – stiller i Akershus og Hordaland

* Helsepartiet – stiller i alle valdistrikt

* Industri- og næringspartiet – stiller i alle valdistrikt

* Kystpartiet – stiller i Oslo og Hordaland

* Liberalistane – stiller i alle valdistrikt

* Noregs Kommunistiske Parti – stiller i Oslo, Hordaland, Nordland og Sør-Trøndelag

* Partiet De Kristne – stiller i alle valdistrikt

* Partiet Sentrum – stiller i alle valdistrikt

* Pasientfokus – stiller i Finnmark

* Pensjonistpartiet – stiller i 17 valdistrikt

* Piratpartiet – stiller i 14 valdistrikt

* Redd Naturen – stiller i Hedmark

