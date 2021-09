SV krev auka bustøtte til personar som slit med straumrekninga

innenriks

Det stadfestar SV-leiar Audun Lysbakken overfor E24.

– Vi er veldig bekymra for at vi går mot ein vinter der folk med dårleg økonomi kjem til å fryse. Mange fryktar straumrekninga, og det er all grunn til å vente at straumprisane vil liggje på eit høgt nivå denne vinteren, seier SV-leiaren.

Han meiner det må løyvast meir pengar til bustøtta slik at den kan dekkje ein større del av galopperande utgifter. I tillegg vil han ha ei fast ordning slik at ein får ekstra tillegg til å dekkje straumutgiftene når dei er høge.

I haust har straumprisane i Sør-Noreg sett nye rekordar for året. Det har gått utover lommeboka til forbrukarane.

Ifølgje ei undersøking YouGov har utført for Gudbrandsdal Energi svarer 58 prosent at dei har vorte meir opptekne av straumprisar enn før. Ifølgje same undersøking svarer 39 prosent at dei i ganske stor grad eller svært stor grad opplever at straumrekninga gjer innhogg i familiebudsjettet.

Regjeringa seier ho følgjer med på situasjonen.

– Straumprisane varierer ein god del – både over tid og mellom landsdelar. Bustøtta har fleire gonger vorte brukt for å lette straumutgiftene for husstandar med låge inntekter. Sist var i mars i år, på bakgrunn av straumprisar sist vinter. Regjeringa følgjer med på situasjonen, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til E24.

(©NPK)