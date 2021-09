Regjeringa vil styrkje bustøtta med 70 millionar kroner

innenriks

Det inneber at utgiftene til bustøtte blir auka med 70 millionar kroner i det foreslåtte statsbudsjettet til regjeringa for 2022.

I ei pressemelding anslår Høgre at dette vil gi om lag 17.000 eksisterande mottakarar i snitt 3.800 kroner meir i bustøtte per år. I tillegg vil om lag 1.100 nye husstandar få i gjennomsnitt 8.600 kroner per år.

– Bustøtta er eitt av dei viktigaste verkemidla vi har i kampen mot barnefattigdom, seier statsminister Erna Solberg (H).

Støtta blir auka gjennom at regjeringa aukar vektinga av bipersonar frå 0,1 til 0,13 når eigendelen blir rekna ut.

(©NPK)