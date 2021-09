Regjeringa blir pressa til å snu: Fleirtal for å forlengje koronastøtta til frilansarar

innenriks

– Dersom regjeringa no ikkje kjem med ei forlenging, blir vi nøydde til å hasteinnkalle Stortinget, seier SVs Freddy Øvstegård til NTB.

Regjeringa har fått kritikk for å ikkje forlengje kompensasjonsordninga, som etter planen skal avviklast 1. oktober.

Dei siste dagane har både korona-permisjonsreglane og kulturstøtteordninga vorte forlengde, men dette har ikkje skjedd med ordninga for frilansarar og sjølvstendig næringsdrivande.

Samla opposisjon

No stadfestar både Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Framstegspartiet, SV, MDG og Raudt overfor NTB at dei stiller seg bak kravet om at ordninga må forlengjast.

– Det er same argumentasjon som då vi var med å presse regjeringa til å utvide permisjonsreglane. Vi er no på oppløpssida av pandemien. Vi i Frp vil ikkje sitje stille og sjå på at vi mistar arbeidsplassar. Det er betre å gjere litt for mykje enn litt for lite, seier leiar i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Erlend Wiborg (Frp) til NTB.

Har kalla inn til møte

Regjeringa har førebels ikkje gått med på å forlengje kompensasjonsordninga for frilansarar, men har kalla inn «relevante organisasjonar» til eit møte neste veke.

– Vi vil be dei relevante organisasjonane om eit møte neste veke saman med oss og Kulturdepartementet for å høyre skildringa deira av situasjonen, skreiv statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet i ein e-post til NTB torsdag.

Noko liknande skjedde i samband med forlenginga av permisjonsreglane. Desse ville regjeringa avvikle 1. oktober, men fekk stortingsfleirtalet mot seg.

Etter to møter med partane i arbeidslivet, gav arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) etter for presset, og gjekk onsdag med på å forlengje permisjonsordninga til 1. november.

– Torsdag fekk vi endeleg pressa regjeringa til å forlengje viktige krisetiltak for vanlege arbeidsfolk. Ordninga for frilansarar og sjølvstendig næringsdrivande burde sjølvsagt vore ein del av det, men regjeringa valde den bort. No ser det ut til at det må eit nytt fleirtal til for å få til ei forlenging òg av denne ordninga, seier Arbeidarpartiets Rigmor Aasrud til NTB.

Kulturarbeidarar

Torsdag vart òg kompensasjonsordninga for kultursektoren forlengd ut året.

SV påpeikar at mange kulturarbeidarar jobbar som frilansarar og sjølvstendig næringsdrivande, og derfor treng kompensasjonsordninga.

– Det er ei skam å svikte dei fleire tusena kulturarbeidarane no på slutten av krisa. No må vi verne om kulturarbeidarane og andre sjølvstendige som har vorte hardt ramma, seier Øvstegård.

Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik er samd.

– Det er ingen tvil om at det er mange sjølvstendige næringsdrivande og frilansarar i nokre av dei bransjane som framleis er hardast ramma, slik som reiselivet og kultursektoren. Vi meiner at ordninga med inntektssikring for desse òg blir forlengd på same måte som permisjonsordning og kompensasjonsordninga for kultursektoren blir forlengd, seier han.

